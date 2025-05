Di Vaio: «Ho visto la squadra concentrata; Italiano la scelta giusta, e se arrivasse una big ecco cosa gli direi»

Le parole di Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoblù contro la Juve

Marco Di Vaio ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Bologna Juve. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «L’unica cosa è che ho visto una squadra concentrata e preparata. Dietro corrono tutte e per arrivare in Europa bisogna fare un finale di stagione importante. Quando abbiamo capito che Italiano era la scelta giusta? In Italia facevamo un po’ di fatica, ma in Champions sembravamo più avanti. Serviva un po’ di tempo per prendere le misure. Cosa gli consiglierei? Gli consiglierei di rimanere qua con noi, perché deve continuare un percorso. Siamo felici del suo lavoro. Vincenzo è un uomo del Sud e di valori. Abbiamo tanto da costruire e vogliamo costruire con lui».

DALLINGA – «Ampio, grande. Ci aspettiamo una crescita importante nel corso della prossima stagione, anche se ha già mostrato dei segnali di crescita nella seconda parte di questa stagione. Quando ha cominciato ad avere continuità di prestazione, ha cominciato a fare gol. Ci aspettiamo ancora un margine di crescita importante»