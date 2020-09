Diaconale: «Acerbi Lazio? Si troverà una soluzione»

Diaconale ha commentato il caso legato al rinnovo di Francesco Acerbi: le dichiarazioni del portavoce della Lazio

Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha commentato ai microfoni di Non è la radio il caso legato al rinnovo di Francesco Acerbi.

«Ho letto lo sfogo, ma credo che alla fine si troverà una soluzione. Il clima della squadra, i rapporti tra i giocatori, tra tutti, è molto stretto. La Lazio è in condizioni per poter diventare predominante nel calcio nazionale, non parte da zero. Abbiamo perso l’occasione di giocarci lo scudetto per l’interruzione da Coronavirus, non si vede perché non dovremmo riprovarci».