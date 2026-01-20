Dibu Martinez Inter: suggestione a sorpresa per il dopo Sommer. Avviati i contatti per il portiere argentino

Dibu Martinez Inter: avviati i contatti per il portiere argentino, nome importante per sostituire Sommer

L’Inter non guarda solo al presente, ma programma con lungimiranza le mosse per il futuro. Mentre la sessione invernale entra nel vivo, la dirigenza nerazzurra sta già gettando le basi per la squadra che verrà, con un focus particolare su un ruolo delicatissimo: quello del portiere. Con Yann Sommer che si avvia verso la fase conclusiva della carriera, il club di Viale della Liberazione è alla ricerca di un erede all’altezza.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

E il nome emerso nelle ultime ore è di quelli che fanno rumore. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’Inter ha avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage di Emiliano “Dibu” Martinez.

Il profilo: un campione del mondo per Inzaghi

L’Inter sembra orientata a puntare su un profilo di grande esperienza internazionale e carisma da vendere. Martinez, attuale numero uno dell’Aston Villa e campione del Mondo con l’Argentina in Qatar (dove fu decisivo con le sue parate e la sua personalità vulcanica), risponde perfettamente all’identikit tracciato da Marotta e Ausilio. I nerazzurri hanno parlato con gli agenti del classe ’92 per capire la fattibilità dell’operazione e le condizioni necessarie per portarlo a Milano nella prossima finestra estiva di mercato.

L’ostacolo economico: serve un sacrificio

Tuttavia, il sogno di vedere il “Dibu” a San Siro si scontra con la realtà economica. L’ingaggio percepito attualmente dal portiere in Premier League è molto alto, fuori dai parametri standard della società nerazzurra. Di Marzio sottolinea come l’aspetto finanziario sarà determinante: per vestire la maglia dell’Inter, Martinez dovrebbe accettare di ridurre sensibilmente il proprio stipendio. Nonostante le difficoltà, l’argentino è entrato di diritto nella shortlist per la porta. Se ne riparlerà concretamente nelle prossime settimane, ma il messaggio è chiaro: l’Inter vuole un altro numero uno di livello assoluto per continuare a vincere.