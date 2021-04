«Dimissioni Dal Pino? L’obiettivo dei club è Gravina»: l’indiscrezione

Le sette squadre che hanno chiesto le dimissioni di Dal Pino da presidente della Lega avrebbero un bersaglio più grande da colpire

Sette società di Serie A hanno richiesto le dimissioni di Paolo Dal Pino, presidente di Lega: c’è anche la Juventus, insieme a Inter e Napoli. Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli rivela il vero obiettivo delle società.

«La minoranza di blocco, capitanata come sempre da Lotito, mette insieme società molto diverse tra loro. C’è la Juve il cui dietrofront sui fondi ha fatto deragliare l’accordo a un metro dal traguardo. Dopo aver sostenuto per mesi il progetto, Agnelli ha scelto repentinamente la strada che porta alla Super Champions, torneo che prevede un centinaio di partite in più all’anno a detrimento dei campionati nazionali. Scenario questo fortemente avversato dal presidente Gravina, che è l’obiettivo finale dunque anche principale dei sette club. Non si capisce a questo punto perché della cordata faccia parte l’Inter, che non ha alcun motivo di scontro con il presidente della Federcalcio».