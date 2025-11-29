Diretta goal Serie A: Parma-Udinese 0-2, Genoa-Verona 2-1 - Calcio News 24

Ultime Notizie
Diretta goal Serie A: Parma-Udinese 0-2, Genoa-Verona 2-1
Diretta gol Serie A: domenica vuol dire calcio, quindi segui con noi i LIVE di tutte le partite della 13esima giornata
Segui con Calcionews24 la diretta gol dei match di questo weekend valido per la 13esima giornata di Serie A.
PARMA-UDINESE
65′ Davis sigla il 2-0 da parte dell’Udinese
55′ Espulsione di Troilo.
INIZIA IL SECONDO TEMPO
45′ FINE PRIMO TEMPO
30′ Udinese continua all’attacco, con il Parma incapace di costruire
11′ GOAL DELL’UDINESE. Rete bianconera con Nicolò Zaniolo
6′ L’Udinese parte subito all’attacco.
E’ COMINCIATO IL MATCH
GENOA-VERONA
62′ Thorsby sigla il vantaggio del Genoa ed è 2-1.
FINE PRIMO TEMPO
42′ PAREGGIO DEL GENOA! Colombo sigla il pareggio dei rossoblu
33′ Il Genoa prova la via del pareggio
17′ VANTAGGIO VERONA! Belghali tira una gran botta e porta in vantaggio i gialloblu
8′ Rossoblu abbastanza arretrati, i gialloblu invece spingono
E’ COMINCIATO IL MATCH
