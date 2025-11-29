 Diretta goal Serie A: Parma-Udinese 0-2, Genoa-Verona 2-1 - Calcio News 24
Ultime Notizie

Diretta goal Serie A: Parma-Udinese 0-2, Genoa-Verona 2-1

8 secondi ago

Ultime Notizie Serie A:

Diretta gol Serie A: domenica vuol dire calcio, quindi segui con noi i LIVE di tutte le partite della 13esima giornata

Segui con Calcionews24 la diretta gol dei match di questo weekend valido per la 13esima giornata di Serie A.

PARMA-UDINESE

65′ Davis sigla il 2-0 da parte dell’Udinese

55′ Espulsione di Troilo.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

45′ FINE PRIMO TEMPO

30′ Udinese continua all’attacco, con il Parma incapace di costruire

11′ GOAL DELL’UDINESE. Rete bianconera con Nicolò Zaniolo

6′ L’Udinese parte subito all’attacco.

E’ COMINCIATO IL MATCH

GENOA-VERONA

62′ Thorsby sigla il vantaggio del Genoa ed è 2-1.

FINE PRIMO TEMPO

42′ PAREGGIO DEL GENOA! Colombo sigla il pareggio dei rossoblu

33′ Il Genoa prova la via del pareggio

17′ VANTAGGIO VERONA! Belghali tira una gran botta e porta in vantaggio i gialloblu

8′ Rossoblu abbastanza arretrati, i gialloblu invece spingono

E’ COMINCIATO IL MATCH

