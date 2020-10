Novità in arrivo per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti televisivi della Champions League. Le ultime

Novità in arrivo per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti televisivi della Champions League. Sky e Mediaset hanno superato DAZN per la trasmissione del match del martedì, mentre Amazon si è aggiudicata la sfida del mercoledì.

Come confermato dal giornalista Marco Bellinazzo, la UEFA dovrebbe annunciare la decisione ufficiale nelle prossime ore.