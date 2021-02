Inizia l’assemblea dei Diritti Tv per la Serie A: Sky ha attaccato DAZN con una lettera riguardo l’offerta presentata dalla piattaforma

E’ iniziata da pochi minuti a Milano l’Assemblea tra i club di Serie A per prendere una decisione in merito all’assegnazione in Italia dei diritti tv per il triennio 2021/24.

I club saranno chiamati a esprimere la propria preferenza ma è quasi certo che non si raggiungeranno i 14 favorevoli su 20, maggioranza minima per l’accettazione di una delle due offerte. Sky è passata al contrattacco inviando una lettera alla Lega e ai club contestando il sodalizio.

Diritti TV. Fallo da ultimo uomo di SKY che travolge DAZN lanciato a rete. Ecco la lettera con cui, sempre il giorno prima dell'assemblea, SKY rischia il cartellino rosso. Ma se l'arbitro é Dal Pino…@Pippoevai @pisto_gol @ZZiliani @CalcioFinanza @carlopaolofesta @de_desiervo pic.twitter.com/x12fV8ovnn — Sport Insider (@SportInsider) February 25, 2021

DAZN ha risposto così a Sky:

«La possibile acquisizione dei diritti tv della Serie A per le prossime tre stagioni da parte di Dazn, rappresenterebbe un’importante occasione per l’apertura del mercato della pay tv e sarebbe inoltre, l’occasione per accelerare in modo deciso il processo di digitalizzazione e ammodernamento del Paese. I contenuti di Dazn continuerebbero ad essere fruiti, come già avviene oggi, attraverso i servizi di banda larga di tutti gli operatori telefonici e i dispositivi disponibili. Anche perché Dazn, come del resto Netflix, Amazon e Disney+, rappresenta il futuro della distribuzione e della fruizione dei contenuti video che i consumatori possono vivere in assoluta libertà e comodità. Appare, da ultimo, particolare la preoccupazione espressa circa una penalizzazione dei tifosi che, si dice, non avrebbero più garantita una pluralità di visione, considerando che il mercato del calcio è storicamente caratterizzato da un soggetto dominante come anche emerso dalle recenti decisione di Agcm»