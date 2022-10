Diritti TV Serie A, novità in arrivo? Decisivo il lavoro di Lotito

Diritti TV Serie A, in arrivo delle novità? Decisivo potrebbe essere il lavoro di Claudio Lotito: le ultimissime

Secondo quanto riportato da Repubblica potrebbero presto esserci novità sull’assegnazione dei diritti TV per la Serie A dopo il 2024, anno in cui scadrà l’attuale accordo con Dazn che potrebbe presentare una nuova offerta.

Se si potesse rivedere la legge Melandri, che permette di vendere i diritti per un triennio (l’obiettivo è arrivare a 5 anni), entrerebbero in gioco nuove possibilità. Qui decisivo potrebbe essere l’intervento di Lotito, eletto in Senato con Forza Italia. Il presidente laziale ha ottenuto rassicurazioni sulla possibilità di presiedere una commissione parlamentare, mentre sul tavolo ci sarebbero già gli interessi del fondo Starlight Capitals e quella del “consorzio” di fondi Carlyle, Apax e Threehills.