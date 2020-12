Fallimento Inter dopo lo 0-0 con lo Shakhtar Donetsk: la squadra di Conte eliminata dalla Champions ed esclusa dall’Europa League

L’Inter saluta l’Europa. Fatale per la squadra di Antonio Conte lo 0-0 ottenuto a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk.

A nulla è servita la vittoria del Real Madrid contro il Borussia Moenchengladbach, entrambe qualificate alla fase a eliminazione diretta della Champions League. Ucraini in Europa League per via del terzo posto nel girone.