Djimsiti: «Roma alla nostra portata, sarà divertente. Dzeko forte ma…»

L’Atalanta si prepara ad affrontare il match contro la Roma. Djimsiti, alla vigilia della sfida, parla così

Cresce l’attesa in casa Atalanta in vista del big match contro la Roma. Djimsiti, uno dei protagonisti indiscussi della Dea, presenta la sfida a La Gazzetta dello Sport.

ROMA O VALENCIA – «Lo sono entrambe: non scelgo. Due gare belle e difficili, ma alla nostra portata. Battere la Roma ci porterebbe a +6, ma poi mancherebbero altre 14 giornate. Una partita è importante per tornare in Champions, l’altra per rimanerci: pensiamo a una alla volta».

MENTALITA’ – «Abbiamo in mente sempre solo l’impegno successivo. Se veniamo da una brutta prestazione vogliamo reagire, se veniamo da una vittoria pensiamo a ripeterci. Ora torniamo a giocare in casa: abbiamo resettato Spal e Genoa. Le piccole ci hanno creato problemi con grinta e attenzione difensiva».

QUARTO POSTO – «Non ci siamo solo noi e la Roma. In questo campionato può succedere di tutto, basti pensare alla Lazio in lotta per lo scudetto: quelle dietro possono tornare in corsa».

DZEKO – «È forte, ma non c’è solo lui: la Roma è un’ottima squadra, che verrà ad affrontarci con un atteggiamento offensivo. Di certo, queste partite sono più divertenti da giocare».