Salernitana, Djuric: «A gennaio rivoltati come un calzino, ma ci crediamo». Le parole dell’attaccante dei campani

Milan Djuric, attaccante della Salernitana, è stato intervistato da Telecolore

SALVEZZA – «Sappiamo che sarà un’impresa molto difficile, ma guardiamo partita per partita. Nel complesso, nelle ultime gare in casa, si è vista una Salernitana propositiva che ha raccolto molto meno di quanto meritasse. Non è facile amalgamare una squadra che è stata rivoltata come un calzino a gennaio, sono arrivati calciatori stranieri che devono adattarsi al nuovo campionato. Vi posso assicurare, però, che abbiamo formato un bel gruppo e ci stiamo aiutando a vicenda. Siamo tutti a loro disposizione, vedo calciatori che spingono al 100% in allenamento e mi metto nei panni del mister che deve fare scelte anche dolorose. Ma vedrete che anche chi sta giocando meno darà una grossa mano, nel calcio ci sono infortuni e squalifiche e arriverà il momento per tutti. Nessuno si farà cogliere impreparato».