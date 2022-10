Do you remember? Diaz, la svolta con la Juve e la Champions

Due anni fa Brahim Diaz ha mostrato il suo talento in un doppio confronto tra Juve e Champions e ora può ripetersi

Il gol del 2-0 in Milan-Juventus e i problemi tra il fisico e il morale di De Ketelaer regalano un grande spazio in Europa a Brahim Diaz. La stella di Milan-Chelsea potrebbe essere lui, ripartendo esattamente dalla casella dove l’anno scorso si erano fermati lui e il Milan stesso.

Seguite la coincidenza. Lo spagnolo aveva “svoltato” due anni fa con una grande prestazione proprio contro la Juve, in quel caso all’Allianz Stadium. Molti considerano quella la gara che ha fatto capire la dimensione del suo talento. L’anno dopo, in Europa, Brahim nel suo derby personale con l’Atletico Madrid ha vissuto la sua migliore performance a livello internazionale. Una partita sfortunata per i rossoneri, costretti all’inferiorità numerica a lungo data l’espulsione di Kessie. E ciononostante, condotta a lungo, fino al minuto 84, per poi essere beffati da Griezmann e un rigore di Suarez.

In quella serata Diaz fa il vero numero 10 e non solo per il numero di maglia. Agisce sulla trequarti con movimenti intelligenti. Confeziona un assist per Rebic che spreca e per Leao che invece lo trasforma nella rete del vantaggio. E quando c’è bisogno di dare una mano, si mette anche a lottare con la generosità di un mediano. La Juve, il Chelsea: Brahim Diaz ha l’occasione per diventare grande una volta per sempre.