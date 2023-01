Do you remember? Inter-Verona, un 1-0 da fine anno

L’ultimo Inter-Verona terminato per 1-0 risale al 31 dicembre 1983. Un gol di Antonio Di Gennaro risolse l’incontro

Lo ammettiamo: come titolo è volutamente ingannevole, visto che Inter-Verona si è giocata con un gennaio iniziato da due settimane e, soprattutto, con un bel po’ di partite già importanti. Per i nerazzurri, la vittoria sul Napoli che è sembrata riaprire il discorso scudetto; il successivo pareggio con il Monza che lo ha richiuso (almeno un po’); la faticaccia di Coppa Italia con il Parma, durata 120 minuti e non senza spavento. Per i gialloblu, invece, il successo sulla Cremonese che ha migliorato un po’ una classifica drammatica.

Come sia andata, è noto: è bastata una rete di Lautaro Martinez per risolvere la pratica dopo 3 minuti. Per risalire a questo tipo di situazione, bisogna andare all’Inter-Verona giocato per l’appunto nel pomeriggio del 31 dicembre 1983. Una vita fa e, in quel caso, momento decisivo leggermente ritardato al dodicesimo. Un gol memorabile per la sfortuna risolse l’incontro: autore Antonio Di Gennaro – sì, il commentatore tecnico della finale dei Mondiali – che per spazzare l’area infilò la propria porta centrando l’incrocio. Chissà come l’avrebbe descritto oggi in una telecronaca…