Do you remember? Sassuolo, senza Berardi si perde ad Empoli

Do you remember? Sassuolo sconfitto ad Empoli senza Domenico Berardi. Qualcosa che in passato era già successa

Era già successo esattamente sette anni fa. Ieri il Sassuolo si è presentato a Empoli senza Berardi, un’assenza che dura da un bel po’ e che sta forzatamente condizionando non poco il cammino degli emiliani. Nel 2015-16 il risultato fu identico, 1-0 per i padroni di casa. Che per

la verità fecero più fatica perché a superare Consigli – elemento di congiunzione tra ieri e oggi – ci pensò Maccarone a soli due minuti dal termine, mentre ieri Baldanzi ha firmato la rete poco prima della metà della ripresa.

In quel caso Berardi mancò all’ultimissimo momento, entrò in campo e in fase di riscaldamento si vide costretto a dare forfait. Attenzione all’altra coincidenza: a servire il pallone del gol di Maccarone fu Zielinski da calcio d’angolo, che ieri si è ripetuto a

Bergamo fornendo l’assist a Osimhen in Atalanta-Napoli…