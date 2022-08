Donadoni: «De Ketelaere adatto al Milan. Sarà l’anno di Tonali e Leao»

L’ex rossonero Donadoni ha parlato dell’arrivo al Milan di De Ketelaere e della nuova stagione alle porte

Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista della prossima Serie A ormai alle porte.

DE KETELAERE – «L’ho visto in azione, anche se non tantissime volte, e ne ho ricavato un giudizio positivo. E poi è molto giovane, ha ampi margini di miglioramento e sono sicuro che al Milan farà quei progressi che sono nelle sue potenzialità. Un attaccante molto duttile. Mi spiego: non è un classico trequartista il cui gioco, spesso, risulta fine a se stesso. E’ uno che sposa la filosofia della squadra, che si integra bene nel gruppo e nella manovra, partecipa all’azione, si muove moltissimo. E queste caratteristiche mi fanno pensare a un giocatore moderno: il calcio di oggi è velocità, anticipo, pressing, ritmi sempre alti. Ecco, De Ketelaere mi sembra adatto».

TRA MILAN E INTER… «Sono milanista da sempre, non posso rispondere per un evidente conflitto d’interessi. Sono curioso di vedere come la squadra di Pioli riuscirà a migliorare, e dove. Aspetto la definitiva esplosione di Leao, che ha potenzialità incredibili, e guardo con attenzione Tonali. E dell’Inter seguo Brozovic e voglio capire come sarà l’inserimento di Mkytharyan».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU MILAN NEWS 24