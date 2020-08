Il Chelsea torna alla carica per Gianluigi Donnarumma: pronti 55 milioni di euro per il portiere del Milan

Il Chelsea torna alla carica per Gianluigi Donnarumma, che proprio in questi giorni sta imbastendo una trattativa con il Milan per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2021.

I Blues fanno sul serio. Come riportato da Football Insider, la società di Roman Abramovich è pronta a offrire 55 milioni di euro per strappare il giovanissimo portiere classe ’99 ai rossoneri.