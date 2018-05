Donnarumma, fischi a San Siro nel pre-partita di Milan-Fiorentina

Piovono fischi da San Siro nel pre-partita di Milan-Fiorentina rivolti al portiere Gianluigi Donnarumma: sarà l’ultima gara in maglia rossonera?

Potrebbe essere l’ultima partita nella carriera di Gianluigi Donnarumma con la maglia del Milan. Ma l’accoglienza dello stadio Giuseppe Meazza non è stato certo dei migliori nel pre-partita di Milan-Fiorentina per il portiere italiano. E non per il gol di Simeone subìto a metà del primo tempo, quanto per i sonori fischi piovuti dalle tribune di San Siro per l’estremo difensore campano.

Terminato il riscaldamento pre-partita il portiere ha regalato la propria maglia d’allenamento ad un tifoso posizionato dietro la sua porta. Domenica scorsa, invece, gli ultrà del Milan avevano respinto l’offerta di Donnarumma a Bergamo: quest’oggi, invece, grandi fischi dalle tribune rossonere quando lo speaker ha annunciato il suo nome nelle formazioni ufficiali della 38ª giornata del campionato di Serie A.