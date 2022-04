Donnarumma: «Resto al PSG, spero il Milan vinca lo scudetto». Le parole del portiere della Nazionale

Gianluigi Donnarumma, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria della Ligue 1 del Psg e non solo:

LIGUE 1 – «È una grande soddisfazione, è stato un anno di ambientamento, sono davvero contento. Dispiace aver dato una delusione ai tifosi in Champions ma ci tenavamo a vincere anche il campionato. Siamo super contenti»

RUOLO DA TITOLARE – «Assolutamente sì, non è stato facile per me cambiare tutto, è stata dura. Con Keylor Navas ho un ottimo rapporto però come ha detto lui non è stato facile né per lui né per me, le cose devono cambiare»

TIFOSI – «C’è dispiaciuto tantissimo anche perchè ci hanno sempre supportato in tutto. Ci è molto dispiaciuto ma li capiamo».

