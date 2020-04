Milan, Donnarumma vorrebbe restare ma per il rinnovo è ancora tutto fermo

Il rinnovo di Gigi Donnarumma tiene banco in casa Milan: il portiere ha il contratto che scade il prossimo anno

Il campionato è fermo e c’è quindi più tempo per pensare sul proprio futuro e le scelte da fare. Così come sta facendo Gigi Donnarumma. Il contratto del portiere del Milan scade nel 2021 ma da qui all’estate il classe ’99 e il club di via Aldo Rossi dovranno decidere cosa fare perchè uno come Gigio non può assolutamente arrivare a scadenza-

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il portiere non ha mai nascosto l’amore per i colori rossoneri. Per lui, da sempre tifoso del Milan, è uno sogno difendere i pali del Diavolo ma sa anche che potrebbe ambire a club molto più competitivi dei rossoneri. Per questo è davanti a un bivio: ascoltare il cuore e rinnovare o ascoltare la testa e approdare ad un top club.

La Rosea riporta che i discorsi per il suo prolungamento sono però al momento fermi, anche a causa dell’emergenza coronavirus. La volontà del Milan è quella di proseguire il rapporto con Donnarumma, ma tutti sanno che se non si arriverà ad un accordo ci sarà l’automatica cessione, dalla quale i rossoneri potrebbero incassare una plusvalenza importante.