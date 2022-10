Cuore Dortmund e beffa Bayern, pari e emozioni nel Klassikne

Il Bayern Monaco di Nageslmann si fa recuperare due gol e il Klassiken contro il Dortmund termina in parità

La prima volta nel post Lewandowski e Haaland nel Klassiken che però regala sempre tante emozioni nella sfida. Il Bayern si porta sul doppio vantaggio con Goretzka e Sané, una partita che sembra andare in discesa per i bavaresi che però non hanno fatto i conti con i gialloneri. Terzic e i cambi hanno cambiato la squadra che prima accorcia con Moukoko e poi all’ultimo respiro trovano il pari con Modeste.