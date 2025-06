Doué, la profezia di un calciatore del Tottenham: «Ve l'avevo detto, ma ridevano...»

Le parole di Djed Spence, calciatore del Tottenham, su Desire Doué, suo compagno al Rennes: «Neymar rinato, io vi avevo avvertito»

Desire Doué è il nome del momento: il 19enne francese ha trascinato il PSG alla sua prima storica vittoria in Champions League, segnando una doppietta nella finale contro l’Inter. Un’esplosione che ha sorpreso molti, ma non tutti. Il terzino del Tottenham Djed Spence, infatti, aveva previsto la sua ascesa quando i due si conobbero durante un prestito al Rennes. Dopo la finale, Spence ha scritto su X: «Ve l’avevo detto, ma ridevano…».

I tried to tell em, they laughed .. — Djed Spence (@DjedSpence) May 31, 2025

Anche Rio Ferdinand ha confermato questa intuizione durante il pre-show della finale su TNT Sports. «Qualche mese fa ho chiesto a Spence di segnalarmi un giovane talento. Mi ha detto: ‘Ero con Doué al Rennes… Rio, è come se Neymar fosse rinato.’ Al tempo non giocava nemmeno le fasi a eliminazione diretta, ma guardandolo meglio, ho capito che non era così lontano da quel paragone. Il suo potenziale è enorme».

Doué è approdato al PSG la scorsa estate dallo Stade Rennais, battendo la concorrenza di club come il Bayern Monaco. In questa stagione ha disputato 54 partite tra tutte le competizioni, mettendo a segno 15 gol e 16 assist, numeri straordinari per un trequartista della sua età.

Nonostante abbia debuttato solo di recente con la nazionale maggiore francese (una presenza a marzo), Doué è in forte ascesa e potrebbe partire titolare nella semifinale di Nations League contro la Spagna, in programma il 6 giugno. Se manterrà questo livello, la sua traiettoria sembra destinata a proseguire verso la vetta del calcio mondiale.