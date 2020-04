Douglas Costa: «Ripresa? Spero tra un mese perchè non so più cosa fare a casa»

Douglas Costa è intervenuto nel corso di una diretta Instagram con il cantante iraniano Tohi. Le parole del brasiliano

L’attaccante della Juve, Douglas Costa, è intervenuto in una diretta su Instagram con il cantante iraniano Tohi. Dai giorni di quarantena trascorsi con la famiglia in Brasile all’augurio per la ripresa della stagione: queste le dichiarazioni del calciatore bianconero.

QUARANTENA – «Sono a casa con la mia famiglia in Brasile. Trascorro del tempo insieme ai miei cari».

RIPRESA CAMPIONATO – «Non lo so, spero tra un mese. Anche perché non so più cosa fare a casa…».

ALLENAMENTI A CASA – «Sì, ogni giorno».