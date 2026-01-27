Douglas Luiz Aston Villa, accordo trovato per il ritorno del brasiliano: la formula dell’operazione con la Juventus

Douglas Luiz Aston Villa, è fatta per il ritorno del centrocampista brasiliano: la formula dell’operazione con la Juventus. Ultimissime

La “telenovela” di mercato che ha tenuto banco negli ultimi giorni alla Continassa ha finalmente trovato il suo epilogo. Dopo una serie di voci, smentite e contatti frenetici, il futuro immediato di Douglas Luiz è stato scritto: si torna a casa. Il centrocampista brasiliano di proprietà della Juventus, che nella prima parte di questa stagione ha militato in prestito tra le fila del Nottingham Forest senza riuscire a incidere come sperato, cambia nuovamente maglia. O meglio, la ritrova. È fatta per il suo ritorno all’Aston Villa, il club dove è esploso e si è consacrato a livello internazionale.

Matteo Moretto conferma: operazione conclusa

A mettere il sigillo sulla trattativa è stato l’esperto di calciomercato Matteo Moretto. Già nella giornata di ieri, il giornalista aveva anticipato il buon esito dei discorsi tra le tre società coinvolte (Juve, Forest e Villa), ma proprio pochi minuti fa, attraverso un post su X, ha annunciato la fumata bianca definitiva: la trattativa è chiusa. Douglas Luiz ha svuotato l’armadietto a Nottingham ed è pronto a rimettersi a disposizione di Unai Emery. Il tecnico basco è stato il primo sponsor dell’operazione, convinto di poter rigenerare il giocatore.

La strategia della Juventus

Per la Juventus, che detiene ancora il cartellino del giocatore, questa mossa rappresenta una speranza strategica fondamentale. Il prestito al Nottingham non ha portato i frutti sperati in termini di rivalutazione del cartellino. Il ritorno a Birmingham, in un ambiente che il giocatore considera una “comfort zone” e dove ha offerto il miglior calcio della sua carriera, è visto dalla dirigenza bianconera come l’unica via per recuperare l’investimento. L’obiettivo di Ottolini è chiaro: permettere a Douglas Luiz di giocare con continuità in questi sei mesi, rilanciarsi ad alti livelli e trasformare questo nuovo prestito in un trasferimento a titolo definitivo in estate, monetizzando così una cessione che oggi sarebbe stata impossibile.

