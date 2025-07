Douglas Luiz Juve: contatto tra club e agenti! Ecco quando arriverà alla Continassa il brasiliano, le ultime

Douglas Luiz Juve: c’è il contatto tra club e agenti! Ecco quando arriverà alla Continassa il brasiliano, le ultimissime

La tensione tra Douglas Luiz e la Juventus non accenna a placarsi. Dopo aver disertato il primo giorno di ritiro estivo alla Continassa, il centrocampista brasiliano classe 1998 dovrebbe fare rientro a Torino la prossima settimana. Il suo entourage ha comunicato la decisione alla dirigenza bianconera in un contatto avvenuto nella mattinata di ieri, secondo quanto riferito dal giornalista Giovanni Albanese. Un gesto che rappresenta un passo indietro, ma che non basterà a ricucire lo strappo con il club.

Un’assenza interpretata come rottura definitiva

L’assenza ingiustificata di Douglas Luiz, reduce da una stagione altalenante e con un futuro in bilico, è stata vista dai vertici juventini come una chiara forma di insubordinazione. Il gesto è stato letto come un tentativo di forzare la mano per ottenere una cessione anticipata. Sebbene il giocatore abbia ora espresso l’intenzione di tornare a Torino, il suo rapporto con la società appare ormai compromesso.

Linea dura della Juventus: in arrivo sanzioni disciplinari

La Juventus, attraverso fonti interne, ha confermato che il ritorno del centrocampista non precluderà provvedimenti disciplinari. L’ipotesi più probabile è l’imposizione di una multa per l’assenza ingiustificata. Il club intende mantenere una posizione ferma, ribadendo l’importanza del rispetto dei codici interni.

Addio già scritto: si intensificano i contatti con la Premier League

Il tecnico Igor Tudor, allenatore croato alla guida della Juventus dal 2024, ha già espresso alla dirigenza la volontà di cedere il giocatore al più presto. La permanenza di Luiz a Torino è considerata fuori discussione. Proseguono i contatti con club della Premier League, tra cui West Ham e Nottingham Forest, alla ricerca dell’offerta giusta per chiudere la trattativa.

Un ritorno temporaneo alla Continassa

Il previsto rientro alla Continassa si configura quindi come un passaggio obbligato prima della definitiva separazione. Un ritorno che non cambierà gli equilibri, ma segnerà l’inizio della fine per una relazione ormai logorata. Juventus e Douglas Luiz si preparano a voltare pagina.