Dov’è finito il De Ketelaere di Bruges?

Prova incolore di ieri sera per De Ketelaere, che non sembra più quel talento visto in Belgio con la maglia del Bruges

I tempi di questa foto postata sul profilo instagram sono lontani: De Ketelaere appare con la maglia del Bruges, felice ed esultante.

Proprio la Champions League sta diventando il buco nero del talentino del Milan, che in questa competizione si era fatto conoscere ed apprezzare. E non da poco tempo, se è vero che uno dei gioielli della sua giovanissima carriera venne esibito due edizioni fa, quando il Bruges travolse lo Zenit 3-0 e Charles segnò la rete del vantaggio e si rese protagonista di una splendida partita.

Sembrano tempi lontani, dopo che col Milan aveva convinto tutti nei primi passi in campionato, generando paragoni forse troppo ingombranti, su tutti quello con Kakà. In Champions League, De Ketelaere era sembrato troppo ai margini della partita già a Salisburgo. Londra è stata peggio e i giudizi dei quotidiani milanesi sono impietosi. Entrambi lo hanno bocciato con il 4,5. E se La Gazzetta dello Sport lo ha definito «Piattino, in tutti i sensi», il Corriere della Sera ha fatto peggio chiedendosi: «Chi l’ha visto?». Ma a Bruges lo si vedeva, altroché, quel talento era reale…