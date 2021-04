Ds Lugano: «Lovric un gioiello. Salto enorme in Serie A»

Marco Padalino, direttore sportivo del Lugano, ha parlato della situazione di Sandi Lovric, centrocampista nel mirino della Sampdoria

Marco Padalino, direttore sportivo del Lugano, ha rilasciato alcune dichiarazioni, in esclusiva, a sampnews24.com. Il dirigente del club svizzero ha commentato la situazione di Sandi Lovric su cui la Sampdoria avrebbe messo gli occhi in vista del prossimo mercato.

TRATTATIVA – «Io la Sampdoria non l’ho sentita. Il nome di Lovric salta sempre fuori. In ogni sessione di mercato. Non credo ne abbia parlato il mio presidente. Lovric è il nostro gioiellino e purtroppo dovrà essere venduto. Dovremo fare cassa e non lo abbiamo mai nascosto. Il nome di Lovric esce fuori spesso perché sta facendo molto bene».

PROSPETTO – «Il salto in Serie A sarebbe enorme. Lovric ha già esperienza europea con noi e con la Slovenia. Il giocatore ha una prospettiva importante. La Sampdoria ha un livello molto alto, il mondo Samp richiede giocatori importanti. Lui in prospettiva sicuramente ci sta. Proprio sabato è finito tra i migliori, ha fiato ed è un giocatore di corsa e di qualità. Secondo me è sicuramente un prospetto per la Samp».