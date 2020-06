Ds Rossi: «Sassuolo bottega cara. Toccare Berardi…»

Giovanni Rossi ha commentato le voci sul futuro di Domenico Berardi: le parole del direttore sportivo del Sassuoo

Giovanni Rossi, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato del futuro di Domenico Berardi ai microfoni di Sky Sport: «Io mi innamoro di tutti i miei calciatori perché ci sono affezionati, a Domenico in maniera particolare. Berardi è cresciuto molto sotto l’aspetto umano, si è affermato da giovanissimo, ha dei numeri impressionanti a livello di assist, gol e partite giocate, ai primissimi livelli».

LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA

«La crescita che ha avuto come uomo è stata notevole. Adesso credo che sia pronto per fare tutto, per affrontare qualsiasi squadra e qualsiasi impegno, sia sotto l’aspetto tecnico che su quello umano. Noi siamo bottega cara, come dice Carnevali, venire a toccare Berardi non è una cosa semplice», ha concluso Rossi.