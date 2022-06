Dumfries: «All’Inter mi sono sentito a casa. Anno fantastico». Le dichiarazioni dell’esterno olandese

Denzel Dumfries ha parlato dal ritiro dell’Olanda della sua prima stagione all’Inter.

Le sue parole: «È stato un anno fantastico, ricco di avvenienti. All’inizio è stato un po’ difficile ma me lo aspettavo visto il cambio di Paese e campionato, è stata la prima volta per me fuori dai Paesi Bassi. Poi però mi sono sentito davvero bene, a casa. È molto bello giocare in Italia, mi piace la loro cultura».