Duncan Fiorentina: perché è un giocatore che serve a Iachini

Duncan sarebbe un rinforzo funzionale per la Fiorentina. Iachini ha bisogno di un centrocampista con le sue qualità

Iachini sta dando continuità al 352. Pulgar agisce come vertice basso, con Castrovilli e Benassi interni. Sono due mezzali molto dinamiche e con ottime letture senza palla: Castrovilli ha una grande progressione palla al piede, mentre l’ex Torino aggredisce bene la profondità.

Manca però un profilo più tecnico, un interno più palleggiatore in grado di migliorare l’attacco posizionale della squadra e di farsi trovare bene tra le linee. Per questo Duncan sarebbe un’ottima soluzione per arricchire la Fiorentina. Il ghanese ha fatto molto bene nel gioco di posizione di De Zerbi.