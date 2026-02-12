Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calcio Estero

Duran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi ‘no’, retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano

Published

3 ore ago

on

By

John Duran

Duran è stato offerto a 22 club a gennaio! Il motivo per il quale sono arrivati tantissimi ‘no’, retroscena su cosa è successo

Jhon Durán è stato il protagonista di un vero e proprio “tour” disperato negli ultimi giorni di mercato invernale. L’attaccante colombiano, 22 anni, è stato proposto a mezza Europa dai suoi agenti, incassando però una serie impressionante di porte in faccia. Secondo quanto rivelato dall’emittente russa Match Premier, il giocatore è stato offerto non solo ai colossi olandesi Ajax e Feyenoord, ma ad altri 22 club.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Cercando una via di fuga dal prestito poco felice al Fenerbahçe (il cartellino è di proprietà dell’Al Nassr), Durán è stato proposto a top club come Barcellona e Manchester United, oltre che a Milan, Fiorentina, Real Sociedad e persino al Sunderland. Nessuno ha abboccato: a pesare sui numerosi “no” sarebbero stati soprattutto i dubbi sul suo carattere, considerato difficile da gestire.

Alla fine, l’unica squadra a scommettere su di lui è stata lo Zenit San Pietroburgo, che ha concluso un affare a condizioni vantaggiosissime. I russi lo hanno prelevato in prestito con diritto di riscatto (non obbligatorio), ma il vero colpo – come confermato dal presidente dello Zenit, Konstantin Zyryanov – è che l’intero ingaggio continuerà a essere pagato dall’Al Nassr.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero5 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Donati Donati
Hanno Detto43 minuti ago Alberto Petrosilli

Donati: «Sampdoria piazza straordinaria, contento si sia ripresa col mercato. Stupito dall’intensità di Modric, sullo scudetto dico che…» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista e noto allenatore, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calcionews24: le sue dichiarazioni Massimo...
Change privacy settings
×