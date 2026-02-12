Duran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi ‘no’, retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano

Duran è stato offerto a 22 club a gennaio! Il motivo per il quale sono arrivati tantissimi ‘no’, retroscena su cosa è successo

Jhon Durán è stato il protagonista di un vero e proprio “tour” disperato negli ultimi giorni di mercato invernale. L’attaccante colombiano, 22 anni, è stato proposto a mezza Europa dai suoi agenti, incassando però una serie impressionante di porte in faccia. Secondo quanto rivelato dall’emittente russa Match Premier, il giocatore è stato offerto non solo ai colossi olandesi Ajax e Feyenoord, ma ad altri 22 club.

Cercando una via di fuga dal prestito poco felice al Fenerbahçe (il cartellino è di proprietà dell’Al Nassr), Durán è stato proposto a top club come Barcellona e Manchester United, oltre che a Milan, Fiorentina, Real Sociedad e persino al Sunderland. Nessuno ha abboccato: a pesare sui numerosi “no” sarebbero stati soprattutto i dubbi sul suo carattere, considerato difficile da gestire.

Alla fine, l’unica squadra a scommettere su di lui è stata lo Zenit San Pietroburgo, che ha concluso un affare a condizioni vantaggiosissime. I russi lo hanno prelevato in prestito con diritto di riscatto (non obbligatorio), ma il vero colpo – come confermato dal presidente dello Zenit, Konstantin Zyryanov – è che l’intero ingaggio continuerà a essere pagato dall’Al Nassr.