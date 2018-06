Durmisi, Tare batte il colpo: visite mediche con la Lazio – FOTO

Durmisi, Tare bussa un altro colpo low cost: scopriamo insieme il nuovo acquisto della Lazio proveniente dal Betis Siviglia

Comunicato anche il nuovo acquisto della Lazio che prende Reza Durmisi dalla Liga spagnola. L’esterno di centrocampo danese, classe 1994, di proprietà del Betis Siviglia, può essere utilizzato sia da terzino sinistro che da esterno di centrocampo e potrebbe rivelarsi un’arma importante per Simone Inzaghi la prossima stagione. Questa mattina il calciatore sta sostenendo le visite mediche con la Lazio nella clinica Paideia di Roma, come testimoniato anche dalle foto postate dall’account del club biancoceleste sul social network Twitter.

Giornata di arrivi in Serie A, con Durmisi altro piatto del ricco menu odierno caratterizzato dall’arrivo di Emre Can alla Juventus. Questa mattina Durmisi, terzino 24enne danese ma di origini albanese, è arrivato a Roma dal Betis di Siviglia. Lo scorso anno ha disputato 24 incontri con 2 gol e 3 assist all’attivo, vanta 23 presenze nella Nazionale della Danimarca. Negli ultimi giorni la Lazio aveva chiuso il cerchio attorno al calciatore del Betis, raggiungendo un accordo sulla valutazione del cartellino intorno ai 6 milioni di euro complessivi per la conclusione dell’operazione in entrata.