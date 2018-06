La Lazio si muove sul mercato. Reza Durmisi, esterno del Betis Siviglia, è vicino alla firma con i biancocelesti

La Lazio è sulle tracce di Reza Durmisi. L’esterno d’attaccodanese, classe 1994, di proprietà del Betis Siviglia, può arrivare in Italia. Il giocatore viene utilizzato sia da terzino sinistro che da esterno di centrocampo e potrebbe rivelarsi un’arma importante per Simone Inzaghi, abituato a cambiare volto a gara in corso alla sua Lazio, passando indistintamente dalla difesa a 3 a quella a 4.

Secondo Sky Sport, arrivano conferme sul buon esito della trattativa tra la Lazio e il Betis Siviglia. Durmisi nell’ultima stagione in Liga ha collezionato 24 presenze mettendo anche a segno 2 gol. Il ds Tare vuole puntare su di lui ed è ormai a un passo dall’accordo totale con il ragazzo e il club spagnolo. Mancano gli ultimi dettagli ma la trattativa è stata intavolata sulla base di circa 6 milioni e mezzo di euro. Presto dovrebbe arrivare l’accordo definitivo ma l’affare è vicinissimo alla conclusione.