Le Parisien, nel suo editoriale, ha puntato il dito nei confronti del PSG dopo l’acquisto di Lionel Messi. Ecco le parole

Il giornalista Remy Dessarts, nel suo editoriale su Le Parisien, ha commentato così l’acquisto sempre più concreto di Lionel Messi da parte del PSG.

«Non sappiamo ancora come il PSG rispetterà le regole del Fair Play Finanziario spendendo così tanto”. Questa pioggia di stelle riunite con la maglia parigina rischia di attirare gelosie e critiche dall’Europa, in un momento in cui la crisi dovuta al Covid-19 è ancora viva; infine, per vincere la Champions League, obiettivo principale del club, sappiamo che non è sufficiente riunire grandi calciatore: bisogna che giochino bene».