Dybala, Cagni: «Se sta bene può fare qualsiasi cosa»

Le parole dell’ex allenatore italiano, Gigi Cagni, sul trasferimento di Dybala all’Inter: «Quando sta bene, vince le partite da solo»

A TMW Radio, Gigi Cagni si è espresso così su Paulo Dybala.

Il commento sull’ormai ex Juventus, promesso all‘Inter.

DYBALA – «Se sta bene può fare qualsiasi cosa. Negli anni alla Juve non ha mai fatto 30-40 partite ai suoi veri livelli. Quando vedi giocatori del genere che non fanno la carriera che merita, fa rabbia. Non ha mai fatto veramente la differenza. Le qualità non si discutono. Io lo dico già adesso, farà 15 partite vere con l’Inter, nel senso che magari ne farà 30 ma di grande livello poche rispetto alle sue qualità. Quando sta bene, vince le partite da solo, tecnicamente è uno dei più forti che ho visto e per questo sono incavolato per la carriera che ha avuto».