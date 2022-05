Dybala, continuano le voci sul suo futuro: l’Arsenal chiede informazioni

Oltre a Inter e Roma in Italia e Tottenham in Inghilterra, anche l’Arsenal si mette sulle tracce di Dybala. Arteta chiede informazioni

Secondo quanto riportato da ESPN c’è una nuova candidata nel futuro di Dybala dopo il suo addio alla Juventus. Dopo Inter, Roma e Tottenham, oltre che i sondaggi di Manchester United e Newcastle, ora spunta anche l’Arsenal.

Secondo quanto riportato dall’emittente americana, Arteta in persona avrebbe preso contatti con l’entourage del giocatore per cercare di capirne richieste e pretese per il contratto.