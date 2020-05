Dybala: «Ho bisogno di tornare a giocare a calcio, mettere gli scarpini e fare gol»

Paulo Dybala si è raccontato in un video pubblicato dall’Adidas: queste le parole del giocatore argentino

LINGUE – «Ho tanti compagni brasiliani e ho imparato un po’ il portoghese ma mi sono reso conto che loro apprendono più facilmente lo spagnolo. Ci sono Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo. Ho giocato con Dani Alves, Neto… Ho avuto anche molti compagni portoghesi come Ronaldo, Cancelo. Ho parlato un po’ portoghese con loro, per impararlo un po’, ma loro parlavano anche spagnolo perché lo imparavano più facilmente».

CALCIO – «Non pensavo che il calcio mi mancasse tanto, giocare e fare allenamenti. Ho bisogno di tornare a praticarlo, vedere i miei compagni e amici e toccare la palla. A casa gioco ma non è la stessa cosa. Ho bisogno di mettermi gli scarpini, correre, fare gol… Come dico sempre, quando hai una passione, fai di tutto. Non sappiamo esattamente quando potremo tornare. Non è come una vacanza, che sai già per quanto tempo resterai fermo, sai che l’unico lavoro è rilassarsi e mantenere un po’ la forma».

ALLENAMENTO – «Mi alleno a casa da quando ho avuto la possibilità di fare qualche allenamento con attrezzi. Non sappiamo quando ricominceranno gli allenamenti e ho bisogno di tenermi in forma».

QUARANTENA – «Stare isolati a casa per tanto tempo mi porta a provare nuove cose. Ad esempio ho trovato una passione nello yoga e ho capito che mi aiuta moltissimo».