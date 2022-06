Dybala Inter, la foto con Correa lascia pochi dubbi: tifosi in delirio – FOTO

Spunta un post che fa impazzire i tifosi nerazzurri: Dybala posa con Correa e lascia pochi dubbi sul suo futuro all’Inter

Una foto accende la passione dei tifosi interisti. Dybala e Correa si sono ritrovati a cena nel ristorante Forte dei Marmi di Miami. I due compagni in nazionale, sono stati immortalati in una foto dal proprietario del locale che ha pubblicato sui social lo scatto con la didascalia “Benvenuto all’Inter!” (poi modificato in “Forza Inter”).

Anche dall’America dunque sembrano non esserci più dubbi sul passaggio di Dybala in nerazzurro.