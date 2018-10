Dybala sincero dopo la tripletta: «Le panchine mi hanno fatto bene»

Paulo Dybala, tre gol per blindare il primo posto nel girone di Champions e far dimenticare l’assenza di Cristiano Ronaldo

Senza Cristiano Ronaldo out per squalifica, la Juve si aggrappa alla tripletta di Paulo Dybala nel match di Champions League contro lo Young Boys. Era la seconda gara del girone e la Juventus prosegue a punteggio pieno in vetta al girone, trascinata dalla super prestazione di Dybala che ha realizzato la sua prima tripletta in Champions. Tra i segreti della rinascita della Joya bianconera c’è sicuramente il periodo non felicissimo di inizio stagione: «Le panchine? Io ho sempre voglia di giocare, ma quest’anno le esclusioni mi hanno fatto lavorare e concentrare di più. L’anno scorso era stato il contrario, ero partito con tanti gol per poi calare».

Sei punti nel girone per la Juventus, missione compiuta per non complicare le sorti del girone e approdare agli ottavi di finale giocandosi il primo posto con il Manchester United. Questa sera Ronaldo era assente per scontare il turno di squalifica: «Stiamo lavorando molto bene anche se sicuramente devo affinare l’intesa con Cristiano – prosegue Dybala –. Oggi abbiamo fatto una partita da grande squadra e dobbiamo rimanere concentrati a prescindere dalla sua presenza, anche se senza di lui non è facile. Siamo stati bravi oggi, la Juve ha giocato con lo spirito giusto ed ha evitato i cali di tensione».