Dybala, parla il padre di Oriana: «Il futuro della nazionale è suo»

Osvaldo Sabatini parla della positività di Dybala al Coronavirus e del suo futuro nella nazionale argentina

Osvaldo Sabatini, padre della compagna di Paulo Dybala, ha parlato delle condizioni di salute della coppia: «Appena saputo della positività di Paulo la preoccupazione è diventata enorme. Avrei preso il primo aereo per raggiungerla. Ora siamo più calmi anche se sempre preoccupati».

«Finché non farà il terzo tampone che confermi la negatività, non posso rilassarmi. Dybala? Adesso davanti a sé ha Messi, ma il futuro della nazionale è suo: Scaloni crede molto in lui», ha concluso Osvaldo Sabatini ai microfoni del Corriere dello Sport.