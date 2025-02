Dybala Roma, la Joya trascina i giallorossi con il Venezia e mandano un messaggio per l’Europa League (e a Griezmann): le pagelle

Le pagelle di Paulo Dybala: l’argentino grande protagonista nella vittoria con il Venezia con il rigore segnato e tante giocate di qualità

La Roma passa a Venezia: una sfida non semplice decisa da Paulo Dybala che dal dischetto trasforma il calcio di rigore decisivo. Non è solo il rigore della Joya – che poi esulta alla Griezmann che sui social rilancia anticipando la Dybala Mask per il prossimo gol con l’Atletico – ma una prova in cui l’argentino ricama gioco di qualità sulla trequarti: con Ranieri è tornato centrale nella Roma. Di seguito le sue pagelle

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Anima la trequarti, trasforma il rigore da tre punti ed esce. Come dice quel meme: «il mio lavoro qui è finito».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Tre occasioni create, tanti palloni giocati e sempre al centro dell’azione giallorossa. Poi si accende e con una finta in area propizia il rigore che poi realizza. Alla fine incide sempre nella Roma».

TUTTOSPORT 7 – «Quando il pallone arriva sul suo sinistro qualcosa succede sempre. Sesto gol in campionato e tanta bellezza diffusa in laguna».

IL MESSAGGERO 7 – «Non doveva giocare, ha voluto essere in campo, nonostante si giochi fra tre giorni un match decisivo di Europa League. Fa quello che deve: suo il gol decisivo dal dischetto. Il diciassettesimo di fila con la maglia della Roma».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Meno lontano dalla porta di altre occasioni. Porta tecnica indiscutibile dentro una gara di livello medio-basso. E batte alla perfezione il rigore, suo primo gol del 2025».