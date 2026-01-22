Dzeko Schalke 04, è fatta: firma e numero di maglia. Battuto il Paris FC. L’attaccante bosniaco saluta la Serie A e la Fiorentina

L’addio di Edin Dzeko alla Fiorentina è ormai ufficiale. Dopo una brevissima parentesi in maglia viola, l’esperto centravanti bosniaco, già protagonista in Serie A con Roma e Inter, saluta nuovamente l’Italia. La sua prossima tappa è la Germania: lo Schalke 04 ha vinto il duello di mercato con il Paris FC, convincendo l’ex Citizen grazie al pressing decisivo del duo dirigenziale Baumann-Muslic.

Secondo quanto riportato dall’esperto Matteo Moretto, l’operazione è conclusa in ogni dettaglio. Il “Cigno di Sarajevo” ha già firmato il contratto che lo legherà al club di Gelsenkirchen, pronto a rimettersi in gioco in un ambiente caldo come quello della Ruhr. Per questa nuova avventura, Dzeko ha scelto una responsabilità importante: scenderà in campo indossando la prestigiosa maglia numero 10.

Schalke 04, Edin Džeko ha firmato il contratto. Indosserà la maglia numero 10. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 22, 2026

