Dzeko, ci siamo per l’addio alla Fiorentina! Accordo trovato: va via subito. Ecco quale club estero la sta spuntando per il suo acquisto

L’avventura di Edin Dzeko con la maglia della Fiorentina è giunta ai titoli di coda dopo una manciata di mesi. Il “Cigno di Sarajevo”, approdato in riva all’Arno solamente la scorsa estate con il compito di portare esperienza e gol, si prepara a salutare nuovamente la Serie A. Le sirene estere si sono fatte insistenti e, secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto di mercato Florian Plettenberg, il futuro del bomber bosniaco sarà in Germania, tra le fila dello storico Schalke 04.

Il club di Gelsenkirchen ha bruciato la concorrenza del Paris FC, altra società che aveva mostrato un forte interesse per l’ex centravanti di Roma, Manchester City e Inter. La dirigenza tedesca, grazie al lavoro persuasivo del duo Baumann-Muslic, ha strappato un accordo verbale totale con il giocatore, affascinato dalla prospettiva di tornare protagonista in un ambiente caldo come quello della Ruhr. Ora la palla passa alle due società: sono in corso i colloqui decisivi per definire l’intesa economica tra i Gigliati e i Knappen (Minatori). Manca ormai soltanto l’accordo tra i club per ufficializzare l’addio di un veterano che ha segnato un’epoca nel calcio europeo.

🚨💣 BREAKING | Schalke 04 and Edin #Dzeko have reached a full verbal agreement. Negotiations with Fiorentina are now under way.



Baumann/Muslic worked hard and convinced him. #S04 appeal to him, as revealed yesterday. Now only an agreement between the clubs is needed.@Sky_Dirk… pic.twitter.com/mKaEFxXLUj — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 20, 2026

