Fiorentina, Dzeko al passo d’addio? Sirene estere per il bosniaco, ma un suo ex compagno lo vuole in Serie A! L’indiscrezione: i dettagli

L’avventura di Edin Dzeko sulle rive dell’Arno è giunta, con ogni probabilità, al suo capitolo conclusivo. Le strade tra l’esperto centravanti bosniaco e la Fiorentina sembrano ormai destinate a separarsi definitivamente in questa finestra di mercato. A fare il punto sul futuro dell’ex stella di Inter, Roma e Manchester City è l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che delinea uno scenario di addio imminente per il classe 1986.

Il “Cigno di Sarajevo”, arrivato a Firenze per portare esperienza e gol, si trova oggi ai margini del progetto tecnico dei Gigliati, chiuso dalla concorrenza e dall’età che avanza. Nonostante un contratto ancora lungo (scadenza fissata al 2027) e uno stipendio importante di circa un milione di euro netto da percepire fino al prossimo giugno, la sua permanenza in viola è ai titoli di coda. Due club stranieri si sono mossi con decisione per assicurarsi le prestazioni del veterano: lo Schalke 04 e il Paris FC. In particolare, la storica società tedesca, attualmente impegnata in Bundesliga 2, sta aumentando i giri del motore per trovare un’intesa rapida e regalarsi un bomber di caratura internazionale per la risalita.

Resta sullo sfondo una suggestione romantica tutta italiana. Nei giorni scorsi, infatti, Daniele De Rossi ha tentato un approccio per portare l’ex compagno nella sua attuale squadra, il Genoa. Il tecnico romano, che con Dzeko ha condiviso anni indimenticabili in giallorosso, avrebbe voluto il bosniaco come perno del suo attacco, ma l’operazione si è scontrata con la realtà economica: l’ingaggio percepito dal giocatore è stato giudicato troppo alto, rendendo la pista impraticabile fin da subito. Nel frattempo, Dzeko ha dimostrato di voler ancora competere in Europa, rispedendo al mittente una ricca offerta proveniente dagli Emirati Arabi (probabilmente da Dubai). La Fiorentina attende l’offerta giusta per liberare uno slot in rosa e salutare un campione che ha scritto la storia del calcio moderno.