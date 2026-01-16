Dzeko può tornare in Bosnia! C’è stato un incontro, l’annuncio che ufficializza dove potrebbe trasferirsi l’attaccante! Tutti i dettagli

Dzeko potrebbe fare ritorno in Bosnia! C’è stato un incontro, l’annuncio sul futuro dell’attaccante! Tutti i dettagli

Una notizia scuote il calcio balcanico e riaccende la nostalgia dei tifosi in tutta Europa. L’FK Željezničar, storico club di Sarajevo, ha diramato un comunicato ufficiale che ha subito fatto il giro del web: la dirigenza ha incontrato Edin Džeko. Non si tratta di semplici rumors da bar sport, ma di un vertice confermato dalla società stessa, che apre scenari suggestivi per il futuro del leggendario attaccante bosniaco.

Il comunicato: “Piani futuri e sviluppo strategico”

La nota del club (spesso abbreviato in FKŽ) è sintetica ma densa di significato. Durante l’incontro si è discusso dei “piani futuri e dello sviluppo strategico del Club”, nonché di “potenziali forme di collaborazione”. Parole che lasciano aperte diverse porte per il “Cigno di Sarajevo”. Džeko ha iniziato la sua carriera professionistica proprio con la maglia dello Željezničar tra il 2003 e il 2005.

Ruolo in campo o dietro la scrivania?

La natura della collaborazione non è stata esplicitata. Considerata l’età e l’esperienza accumulata ai massimi livelli, le ipotesi spaziano dal romantico “Last Dance” in campo per chiudere la carriera dove tutto è iniziato, fino a un ruolo dirigenziale o di investitore per rilanciare le ambizioni della squadra del cuore. L’FKŽ ha tenuto a precisare che informerà i tifosi in modo “tempestivo e trasparente” su tutti gli sviluppi successivi, lanciando anche un appello ai media affinché verifichino le informazioni prima di pubblicarle, per garantire accuratezza e credibilità.

Un legame indissolubile

Per i tifosi dello Željezničar, il solo accostamento del nome di Džeko al club è motivo di euforia. Il ritorno del “Diamante” in Bosnia rappresenterebbe non solo un colpo mediatico, ma un segnale di rinascita per tutto il movimento calcistico locale. Che sia con gli scarpini ai piedi o con la giacca da dirigente, le strade di Edin e del suo primo amore sembrano destinate a incrociarsi di nuovo.