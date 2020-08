Dzeko: «Siamo pronti a dare tutto per passare il turno»

Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti prima dell’inizio del match contro il Siviglia

Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del fischio d’inizio del match contro il Siviglia. Le sue parole.

SIVIGLIA – «Dobbiamo fare una partita importante contro un avversario tosto. Siamo pronti a dare tutto per passare il turno. Ultimamente stiamo facendo molto bene, abbiamo vinto tante partite e giocando bene. Siamo pronti».

CESSIONE SOCIETÀ – «Non è una motivazione extra ci sono altre persone che pensano a queste cose. Noi siamo al 100% qui a Duisburg per provare a far di tutto per passare il turno».