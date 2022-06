È già terminata l’avventura di Paulo Sousa al Flamengo: UFFICIALE l’esonero

Il Flamengo ha annunciato l’esonero dell’allenatore Paulo Sousa, arrivato in Brasile lo scorso dicembre

È già terminata l’avventura di Paulo Sousa sulla panchina del Flamengo, dove era arrivato lo scorso dicembre. Il club brasiliano ha infatti annunciato l’esonero dell’allenatore.

IL COMUNICATO – «Il Clube de Regatas do Flamengo informa che l’allenatore Paulo Sousa e la sua commissione tecnica non comandano più la squadra professionistica. L’attività di venerdì prossimo (10) sarà diretta da Mario Jorge, allenatore under 20».