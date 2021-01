È nata l’Inter di Conte: ferocia, equilibrio e gol per puntare allo scudetto

Ribaltate le gerarchie con la Juventus, ora è Conte a guardare i bianconeri dall’alto: è nata finalmente la sua Inter

La Gazzetta dello Sport è sicura: è definitivamente nata l’Inter di Conte. Quella che Antonio aveva sempre desiderato, sfiorato, ma mai davvero trovato. Una squadra offensiva senza smarrire equilibrio, difensiva senza dichiararsi arrendevole: in una parola, “vincente”. Così ha ribaltato un antico rapporto di forze che sembrava inscalfibile: il tecnico nerazzurro ha completato un inseguimento decennale e messo la freccia sulla Juve. Mai l’Inter negli ultimi dieci anni aveva chiuso il girone d’andata davanti alla Vecchia Signora.

L’anno scorso, appena arrivato all’Inter, alla 19esima il tecnico nerazzurro era secondo a -2 dai bianconeri, mentre stavolta ha là testa avanti di 6 punti. C’è da inseguire i cugini perché il titolo di campione di inverno è un affare tutto milanese. Al di là della classifica, però, resta l’immagine di un’Inter definitivamente “contiana”, a immagine e somiglianza del suo allenatore. Il match contro la Juve è la conferma della quadra definitiva perché il tecnico ha finalmente corretto alcuni problemi che, a giorni alterni, erano sempre emersi.

È uno scatto mentale evidente perché non c’è mai stata un’Inter così in quest’ultimo decennio a tinte bianconere: i nerazzurri 2020-21 hanno, ad esempio, il record di gol segnati a questo punto della stagione (45). E dal 2011-12 mai avevano avuto una percentuale realizzativa così alta (15,9%). Come dire, la squadra sa colpire molto più di prima. E nonostante siano troppi quei 23 gol incassati, altri dati confermano una complessiva solidità dietro: la squadra ha ormai ridotto al minimo i tiri subiti, 182 totali. Conte ha dato la scossa ad alcuni giocatori che sembravano fuori dal progetto, vedi Brozovic e Skriniar, e ha elevato il livello di potenziali fuoriclasse, come Hakimi e la Lu-La. Ora chiede un aiutino all’Atalanta per girare il girone in testa, ma questa Inter guarda oltre la boa: mai come stavolta la legge di Conte vale per lo scudetto.