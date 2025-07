Ederson Inter, l’Al Hilal di Inzaghi piomba sul di lui: è una richiesta dell’ex allenatore nerazzurro, i dettagli

Ederson Inter, l’Al Hilal di Simone Inzaghi piomba sul calciatore dell’Atalanta: è una richiesta dell’ex tecnico Inter, le ultime

La notizia lanciata dall’emittente araba SBA Sport ha acceso i riflettori sul futuro di Ederson, centrocampista brasiliano classe 1999, protagonista di ottime stagioni con l’Atalanta. Simone Inzaghi, ex tecnico dell’Inter e attuale allenatore dell’Al-Hilal, avrebbe indicato il giocatore come rinforzo prioritario per il centrocampo del club saudita.

La richiesta di Inzaghi all’Al-Hilal

Secondo le indiscrezioni, Inzaghi – che ha appena iniziato la sua avventura in Arabia Saudita – avrebbe chiesto alla dirigenza dell’Al-Hilal un investimento importante per assicurarsi Ederson. L’obiettivo è costruire una mediana di altissimo livello nella Saudi Pro League, affiancando il brasiliano a Sergej Milinkovic-Savic, già colonna del club saudita.

Le trattative tra Al-Hilal e Atalanta sarebbero già in fase avanzata, anche se non è ancora stato definito l’importo dell’offerta. Il club di Riad è determinato a chiudere l’operazione, ma dovrà fare i conti con la concorrenza dell’Inter.

L’Inter osserva: Ederson possibile erede di Calhanoglu

A Milano, la dirigenza nerazzurra segue con attenzione l’evolversi della situazione. Ederson è infatti uno dei nomi in cima alla lista per il centrocampo, soprattutto in vista di una possibile partenza di Hakan Calhanoglu. Il regista turco, classe 1994, è stato un punto fermo della squadra di Simone Inzaghi, ma il suo futuro è incerto: il Galatasaray e altri club europei sarebbero interessati al suo cartellino.

In caso di addio, l’Inter potrebbe accelerare i contatti con l’Atalanta per provare a superare la concorrenza saudita e portare Ederson a Milano. Il brasiliano, apprezzato per la sua fisicità, visione di gioco e capacità di inserimento, rappresenterebbe un profilo ideale per il centrocampo nerazzurro.

Il futuro di Ederson tra Arabia e Serie A

Il destino di Ederson resta dunque in bilico tra la Saudi Pro League e la Serie A. L’Inter non intende restare a guardare e valuta ogni mossa con attenzione. Il centrocampista dell’Atalanta potrebbe diventare una pedina chiave nel futuro del club nerazzurro, soprattutto se Calhanoglu dovesse davvero lasciare Milano.