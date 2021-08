Effetto Messi, i prezzi dei biglietti di Psg-Strasburgo salgono alle stelle

L’arrivo di Lionel Messi in quel di Parigi si fa subito sentire. I costi della gara tra Psg e Strasburgo salgono alle stelle

Veder giocare Lionel Messi è sicuramente un’esperienza unica e, come scopriranno i tifosi del Psg, anche molto costosa. L’arrivo del fuoriclasse argentino a Parigi si è fatto subito sentire e i prezzi dei biglietti per la sfida di sabato prossimo contro lo Strasburgo sono saliti alle stelle.

Per assistere alla gara in programma al Parco dei Principi, come riferisce la stampa transalpina, si può arrivare a dover sborsare fino a 970 euro, mentre nei settori più “umili” si potrà accedere con 350 euro. Cifre sicuramente astronomiche.