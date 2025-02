Ekkelenkamp: «Momento bellissimo, fare gol è troppo importante per me; esultanza speciale? Chiederò aiuto ai compagni»

Le parole di Jurgen Ekkelenkamp, autore di tre gol nelle ultime due partite con l’Udinese: «Qui sto bene: ho cinque anni di contratto e voglio rimanere»

Momento magico per Jurgen Ekkelenkamp all’Udinese: tre reti nelle ultime due partite – gol del pari contro il Napoli al Maradona e doppietta in casa contro l’Empoli – che rilanciano le ambizioni dei friulani. Di seguito le sue parole a la Gazzetta dello Sport.

FEBBRAIO SPECIALE – «Dal 9 al 16 febbraio la mia vita è cambiata. In Olanda diciamo che la vita a volte è come un tubetto di ketchup: premi ed esce tutto insieme. Ho segnato contro il Napoli e una doppietta con l’Empoli, è un momento bellissimo».

MOMENTO D’ORO CON L’UDINESE – «È un momento bellissimo. È stato un orgoglio segnare contro il Napoli, ma è stata stupenda la doppietta in casa. Far gol è troppo importante, a me piace stare dentro il campo, accentrarmi e tirare».

PENSA A UN’ESULTANZA SPECIALE? – «Devono aiutarmi i compagni… Magari Solet (ride). È un bel gruppo, sono tutti simpatici».

IL SUO MIGLIORE AMICO NELLO SPOGLIATOIO – «Kingsley Ehizibue, anche lui olandese, è il mio grande fratello. Mi aiuta, è una persona gentile».

L’ESPERIENZA ALL’AJAX – «È il club per eccellenza in Olanda. Ne sono sempre stato un tifoso. È una scuola. Ho imparato la tecnica, all’Ajax non c’è un allenamento in cui non si gioca con il pallone».

IL SUO DEBUTTO CON TEN HAG – «In effetti, cominciai da difensore, poi davanti alla difesa, quindi trequartista, sottopunta, esterno, mezzala. Ten Hag mi ha fatto debuttare in una squadra che era fortissima. Devo ringraziarlo».

FARIOLI ALL’ AJAX – «Sta facendo molto bene. È stato bravo soprattutto a sistemare la fase difensiva».

RUNJAIC – «Ci aiuta sulla tattica. A fine partita mi fa analizzare al video le cose che potevo fare meglio»​.

IL SUO RUOLO IDEALE – «Ho ricoperto tanti ruoli, ma a me piace accentrarmi e andare al tiro».

FUTURO ALL’UDINESE? – «Con l’Udinese ho firmato per cinque anni, sto bene e vorrei restare»​.